Série não agradou uma atriz vencedora do Oscar, que pediu para Netflix colocar um aviso no início de cada episódio de 'The Crown'

Alvo de críticas de uma amiga de Elizabeth II, uma atriz também deixou pública sua insatisfação ao fazer pedido para Netflix por causa de "The Crown". Judi Dench, atriz vencedora do Oscar, escreveu uma carta pública ao The Time para falar sobre o enredo e a família real na série da plataforma de streaming.

Para Judi Dench, que compartilha da mesma opinião que um político britânico, a Netflix deveria colocar um aviso sobre a série ser um "drama fictício". O pedido foi feito durante a pausa para a estreia da quinta temporada, lançada recentemente.

"Quanto mais o drama se aproxima de nossos tempos atuais, mais livremente ele parece disposto a borrar as linhas entre a precisão histórica e o sensacionalismo bruto", disse Judi. No entanto, "The Crown" já tem data para iniciar as gravações da sexta temporada, incluindo no roteiro até o início do relacionamento entre Kate Middleton e príncipe William.

"Dadas algumas das sugestões ofensivas aparentemente contidas na nova série, que Charles conspirou para que sua mãe abdicasse, por exemplo, ou uma vez sugeriu que a maternidade de sua mãe era tão deficiente que ela poderia merecer uma sentença de prisão, isso é cruelmente injusto, aos indivíduos e prejudiciais à instituição que representam", continuou Dench Atriz diz que Netflix nunca atendeu apelo para colocar aviso em 'The Crown' Retratando alguns escândalos que afetaram a monarquia, Dench acredita que os responsáveis pela série não estão...