Jair Bolsonaro assinou hoje a renovação das concessões da Globo por mais 15 anos. A concessão para os serviços de radiodifusão da emissora venceu em 5 de outubro, quando completou 15 anos –depois do 1º turno das eleições. A última renovação para a empresa foi feita ainda em 2008, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, a Globo afirmou estar obedecendo os prazos e cumprindo as exigências legais ao entregar o requerimento de renovação e todos os documentos necessários ao governo federal. O ministro das Comunicações Fábio Faria também já chegou a se manifestar sobre a renovação da TV Globo. Em entrevista ao Poder360, Faria disse que o critério para a concessão seria “100% técnico” e que não haveria um “critério político”.

À época, o ministro disse que Bolsonaro não havia falado com ele sobre o assunto. “Somente quando eles derem entrada é que vamos saber se está tudo ok ou não para prosseguir”, declarou. A portaria será publicada no Diário Oficial de amanhã. Na semana passada, o presidente já havia renovado a concessão do SBT.

Também estão sendo renovadas por mais 15 anos as concessões da Band e Record. Segundo o colunista de O Globo, auxiliares disseram que Bolsonaro, "optou pelo pragmatismo", não quis deixar o ato ser uma decisão de Lula.