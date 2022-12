Humorista morreu em 5 de agosto, aos 84 anos, após mais de seis décadas dedicadas à carreira de ator e escritor

Jô Soares morreu há quatro meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e a causa ainda não tinha sido revelada. Mas, segundo o Notícias da TV, a morte do apresentador de 84 anos foi motivada por complicações com a obesidade, que comprometeu a parte de seu sistema interno.

O portal teve acesso à certidão de óbito do apresentador, emitida no dia 5 de agosto deste ano, localizada no 34º Cartório de Registro Civil de São Paulo. No documento, consta que o humorista faleceu durante a madrugada com insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial.

O ex-global também teve um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída de sangue do ventrículo esquerdo do coração.