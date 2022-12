Cantora se referia ao vídeo de ‘Mama.cita’, parceria com o rapper Xamã lançada na última quarta-feira, 21

A cantora Luísa Sonza não gostou dos comentários sobre seu novo clipe ‘Mama.cita’. Nas redes sociais, a gaúcha desabafou sobre críticas que recebeu pelas prévias de sua parceria com o rapper Xamã, lançada na última quarta-feira, 21. “Como pode eu entrar no Twitter, ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer. Parabéns pelo talento de vocês, galera”, escreveu Sonza.

Alguns usuários do Twitter haviam se queixado da dicção da cantora na nova faixa. “Letra nada a ver com nada, a dicção dela ficou horrível”, escreveu uma conta. “O importante é tentar, né, Lu?”, ironizou outro. Mesmo com o desabafo, alguns fãs discordaram de Luísa e compararam as queixas com seus problemas pessoais.

“Vontade de morrer tenho eu, aturando isso aqui todo dia para ganhar um salário mínimo”, tuítou um fã com imagens da estação da Luz, em São Paulo. “Não está a fim de ler, desativa”, opinou outro internauta.