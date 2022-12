Ana Hikari passou por situação inusitada durante encontro com um homem que conheceu em aplicativo de relacionamento

Se você acha que celebridade não passa por encontros românticos furados, Ana Hikari está aí para provar que a fama não é o suficiente para te impedir de situações inusitadas. A atriz de 28 anos participou do podcast Posso Mandar Áudio? e contou que levou um susto ao tocar a parte íntima de ex-ficante.

Em entrevista para Dani Calabresa, uma das protagonista da série As Fives, do Globoplay, revelou que estava com uma boa perspectiva para o encontro após uma conversa inicial, mas que acabou surpreendida quando o clima entre eles começou a esquentar na casa do rapaz, que ela conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento.

"Eu saí com um cara, um date de aplicativo. Tinha tudo para dar certo. Era um fofo, superinteligente, ator. Entendia tudo de teatro, de arte. O date foi maravilhoso. A gente bateu um superpapo no café e fomos para a casa dele", afirmou.

"Começamos a nos pegar loucamente, e foi uma pegação maravilhosa! Na hora, já estava tudo no talo para a gente só ir. Quando eu coloquei a mão dentro da calça dele, eu falei 'Meu Deus, o que é isso aqui? Se isso entrar em mim, não sai mais'", completou aos risos.

A atriz ainda deu detalhes sobre a parte íntima do ficante: "Sabe a anatomia da cauda de uma arraia? É uma coisa triangular, porque serve para entrar com a ponta e não sair com as laterais, sabe? Tipo uma flecha. Eu disfarcei, tirei a mão de lá, continuei beijando e fui embora."