Silvia Abravanel sempre soube que era adotada, porém, a dúvida sobre seus familiares biológicos sempre permaneceu em sua mente. Ela contou que enquanto trabalhava na produção do Programa do Ratinho, recebeu algumas dicas do paradeiro de seus pais de sangue.

“Teve uma época que veio uma certidão para minha mão com um nome e aí eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade em conhecer meu pai [biológico], por aquela coisa de: ‘com quem eu pareço?’”, contou Silvia, em uma entrevista especial ao A Tarde É Sua.

Silvio Santos não teria gostado nada da ideia da filha buscar informações sobre sua origem, e teria ficado chateado. “’Eu fui atrás, mas daí aconteceu uma situação meio estranha comigo e com meu pai. Eu fiquei meio: ‘morre aqui esse assunto!’”, lembrou.

“Magoado”

Sônia Abrão ficou curiosa com as revelações de Silvia Abravanel, e quis saber mais sobre o tema. “Você acha que ele [Silvio Santos] ficaria com ciúmes? ele [Silvio Santos] ficou abalado?”, questionou.

“Eles ficaram chateados, porque eu cheguei a falar com eles. Na época, eu trabalhava no Ratinho e eu falei com uma doutora e estava quase conseguindo chegar já no hospital, no nome da senhora que estava na minha certidão”, contou Silvia.

“A reação deles, eles ficaram muito chateados. Eles falaram: ‘Mas porque, não somos bons pais?’ eu falei: ‘Não, não é isso!’ eu só quero saber com quem eu pareço com o ovo ou com a galinha. Mas fiquei chateada comigo, porque aquilo estava magoando eles e eu jamais iria magoar meus pais’”, completou.