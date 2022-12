Cantor foi comparado a outros famosos de aparências bastante distintas, como Eduardo Costa, Jason Momoa e a cantora Björk

Latino virou meme nas redes sociais após fazer uma série de procedimentos estéticos no rosto e ficar irreconhecível. A mudança dividiu opiniões nas redes sociais nos últimos dias.

O cantor está sendo comparado a personagens famosos do cinema, como Aquaman, interpretado por Jason Momoa, e Grinch, protagonista do clássico filme de Natal. Além disso, alguns disseram que, agora, o artista brasileiro está parecido com o sertanejo Eduardo Costa e a cantora Björk.

Após a repercussão do novo visual, Latino disse, em entrevista ao jornalista Leo Dias, que está lidando com bom humor com a situação.

“Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor. Tenho muita certeza de que, independente dos julgamentos, sei que realizei o procedimento estético com uma equipe espetacular e especializada nisso”, afirmou.

Ainda de acordo com o jornalista, o cantor gastou R$ 30 mil com a transformação. Ele realizou preenchimento no rosto e botox, além de ter feito um procedimento para elevar as sobrancelhas e abrir os olhos, chamado fox eyes (olhos de raposa). A ideia de Latino era parecer mais jovem, sem perder as características naturais.