A influencer Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, mais conhecida como Gkay, deu entrada em um hospital em São Paulo, na noite desta terça-feira (27/12), com um quadro de “indisposição”, segundo comunicado da assessoria de imprensa dela. A assessoria não deu mais informações sobre o quadro da saúde, mas informou que Gkay deve receber alta na quarta-feira (28/12).

A internação ocorre em uma semana delicada para a influencer, que vem recebendo uma onda de críticas — tanto de famosos quanto de anônimos.

No domingo (25/12), durante a apresentação Melhores do Ano, no Domingão do Huck, na TV Globo, o humorista Fábio Porchat fez uma homenagem ao apresentador Jô Soares, que morreu neste ano. Porchat brincou dizendo que o apresentador preferiu morrer antes de ter que entrevistar Gkay. O comentário deixou a influenciadora magoada, e ela afirmou estar se sentindo humilhada e um ‘lixo’.

A piada desencadeou uma série de criticas a influencer, que foram reforçadas após um novo pronunciamento de Porchat, nesta terça-feira. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o humorista disse que não fez nada humilhante com GKay.

“A minha piada dizendo ‘ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir”, disparou ele.

O humorista reforçou que, em 2022, Gkay não teve um bom ano profissional. Comentou que o filme dela na Netflix foi um fracasso, que concedeu uma entrevista estranha para Tatá Werneck no Lady Night e que a influencer supostamente tem gênio difícil nos bastidores, o que irrita muitos colegas. Fábio Porchat acredita que o acúmulo dessas coisas citadas é o motivo da influencer ter explodido com ele na web. O humorista reforçou que sua piada não teve nada demais.

Ainda nesta terça-feira, o ex-parceiro de Gkay no quadro Dança dos Famosos, Rodrigo Thomaz, usou as redes sociais para expor a influenciadora. “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é”, começou ele.

“Pois é, obrigado, Porchat, por falar 1/5 do que Gkay é de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa, com o pior ser humano que já pude conhecer. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo”, conta

“Sim, ela é tudo isso que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não têm ideia de como isso me abalou emocional e psicologicamente. Mas é isso aí!”, finaliza.