Atriz revelou, durante entrevista, que adota uma série de cuidados ao utilizar as redes sociais

Estrela da série “Wandinha“, da Netflix, Jenna Ortega pegou os fãs de surpresa após uma declaração durante entrevista à revista “Women’s Health”. A atriz, de 20 anos, revelou que está lidando com ansiedade e depressão e pensa em abandonar as redes sociais.

Ela conta que tem tomado uma série de cuidados com as redes sociais, que para ela podem causar mais conflitos internos . “Excluo o Instagram do meu celular provavelmente duas vezes por semana. Além disso, tento ficar o mais longe possível do aparelho, mas é difícil porque é dessa forma que os jovens se conectam nos dias de hoje”, afirmou a atriz.

Para o portal espanhol “Sensacine”, a atriz admitiu ter vergonha de sua estatura. Isto porque, muitos fãs ficam surpresos com seu tamanho quando a encontram e isso fere sua autoestima. A atriz norte-americana possui mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.

A série exclusiva da Netflix é a segunda produção de língua inglesa mais assistida da plataforma em 28 dias de lançamento, perdendo apenas para Stranger Things.