A despedida de 2022 começa nesta sexta (30) e segue até a madrugada de 1° de janeiro

A virada do ano em São Pedro da Cipa será de muita festa e música de qualidade. Músicos nacionais e atrações regionais prometem animar a multidão nos dias 30 e 31 de dezembro. A festa da virada acontece na tradicional Praça São Pedro, sempre a partir das 21h.



Na sexta (30), tem Beline Braga, Open Festa e Amado Batista, além do grande Dj Val e do cantor Kiu do Piseiro. Certeza de muita música sertaneja, brega, eletrônica e o piseiro que não pode faltar em nenhuma festa animada. Já no sábado, a festa com o melhor da música eletrônica sob o comando do DJ Val, e segue Geandro Moura, o ‘vem neném’, até a hora da virada.

Depois da super queima de fogos, à meia-noite, Gustavo Mioto traz o melhor do sertanejo para os corações ‘xonados’. Pra fechar com chave de ouro, um super show regional com a cantora Thaina Marinho.

A festa é uma realização da prefeitura de São Pedro da Cipa, com patrocínio da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer (Secel), do Governo de Mato Grosso. Produção e organização: Samaniego Entretenimento.





Programação



30 de dezembro



21h – Abertura dos Portões

21h30 – DJ Val

22h – Beline Braga

23h50 – Open Farra

1h – Amado Batista

3h – Kiu do Piseiro

4h30 - Encerramento





31 de dezembro



21h – Abertura dos Portões

21h30 – DJ Val

22h – Geandro Moura

23h55 – Fala das Autoridades

0h – Queima de Fogos

2h – Thaina Marinho

4h30 - Encerramento

Sobre São Pedro da Cipa

São Pedro da Cipa é uma cidade de Estado do Mato Grosso. Os habitantes se chamam cipenses. O município se estende por 343 km² e contava com 4 727 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 13,8 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Jaciara e Juscimeira,São Pedro da Cipa se situa a 7 km a Sul-Leste de Jaciara a maior cidade nos arredores.