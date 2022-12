Branco e prata são duas cores queridinhas para o Réveillon entre as brasileiras, mas quem adora um lado místico e astrológico sabe que a cada novo ano, uma cor é eleita por especialistas para trazer sorte e bons fluidos. Segundo a astróloga e taróloga Adriana Kastrup, em 2023 tal cor é o laranja.

"A cor do ano é laranja! Você pode usar o amarelo-manga, se quiser. A mistura dessas duas cores que rege o ano. Pode misturar, inclusive, mas não é aquele amarelo clarinho. Você pode misturar vários tons, mas não é aquele salmão, é o laranja mesmo", explicou em live no Instagram do Cidade Jardim.

QUAL SIGNIFICADO DA COR LARANJA PARA O RÉVEILLON?

A especialista também revelou quais energias tal nuance atrai. "Fala de ânimo, do entusiasmo, da gentileza, de otimismo e autoestima. É a cor que incentiva o intelecto, a criatividade, prosperidade, alegria e empolgação", elencou.

Para montar um look de sucesso, ela pode ser associada com vários tons, como o Viva Magenta, nuanca de Pantone para 2023. "Você pode combiná-la com preto, branco, prata, dourado... Quem quer engravidar, pode misturar com prata", destacou.

QUAL COR DEVE SER EVITADA NO RÉVEILLON 2023?

Adriana ainda contou qual é o tom que não traz boas vibrações para a virada do ano. "Não é uma cor proibida, mas o vermelho tem a ver com disputa, briga de poder: a gente quer a energia da ação, mas não a da disputa", indicou sobre a cor, queridinha para o Natal entre as fashionistas.

QUAIS SÃO OS CRISTAIS PARA TER SORTE EM 2023?

A expert também listou três cristais que vão elevar a energia se usados no Réveillon. "A calcita laranja você pode usar nos chacras inferiores, porque ela elimina o medo e combate um pouco a depressão", iniciou.

"O quartzo laranja dissolve os nós que a gente tem e bloqueiam os fluxos de energia. É uma pedra boa para deixar em cima do umbigo ou pertinho", sugeriu Adriana, completando:

"A selenita laranja é boa para autoconhecimento, está relacionada à limpeza e pode ser usada na testa. Quem não gosta de usar o cristal no corpo, pode deixar em cima da mesa, levar na bolsa...". Na galeria, reunimos mais de 20 opções de looks com laranja para inspirar seu visual no Réveillon 2022!