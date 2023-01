Carlos Alberto de Nóbrega revelou que guarda mágoa de um comentário feito por Regina Casé sobre "A Praça É Nossa", atração comandada por ele no SBT. Em entrevista, o humorista admitiu que se sentiu menosprezado pela apresentadora. O assunto veio à tona durante uma participação do humorista no Programa Eliana deste domingo (1º).

"Ela tinha um programa em cima da Praça, ela deu uma declaração: 'Perder é normal, mas perder para a Praça?'. Aquilo me doeu, porque eu fui muito amigo do pai dela, ela não sabe o que eu fiz pelo pai dela, aquilo me magoou muito, me dói", afirmou o contratado da emissora de Silvio Santos.

Carlos Alberto de Nóbrega sofreu preconceito de Regina Casé

Carlos Alberto de Nóbrega já falou sobre o seu sentimento em relação à Regina Casé em outras entrevistas. Em 2022, ele explicou que o climão com a atriz começou quando ainda trabalhava na Globo, nos anos 1970, no programa "Praça da Alegria".

"Era preconceito, preconceito de colegas de novela falando: 'Eu não vou fazer'. Tinha uma novela chamada Espelho Mágico [1977], que o Lima Duarte fazia um palhaço fracassado, e a Regina era filha que estava em ascensão", relatou o apresentador durante o podcast "Inteligência LTDA".

"No último capítulo da novela, eu tinha que entrar e houve uma, e ela disse: 'Não vou entrar'. O Lima Duarte entrou, e ela não queria entrar para fazer. Até hoje eu não sei o porquê. Eu era amicíssimo do pai dela. Uma vez eu fiz um comentário quando