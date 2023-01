Filipe Pontes falou pela primeira vez após ser acusado de agredir a mãe no último dia de 2022. Ator, ex-'Zorra Total' deixou a cadeia horas após a detenção

Filipe Pontes se defendeu após ter sido preso em acusação de agressão à própria mãe, Silvania. O ator, ex-contratado da Globo, onde trabalhou em programas como "Zorra Total" e "S.O.S. Emergência", foi liberado ainda neste sábado (31), horas após a prisão, porém não poderá se aproximar da mãe, que havia entrado em 2021 com medida protetiva contra ele.

Em relação a acusação de agressão, Filipe afirmou: "Eu jamais faria isso". O ator e imitador porém confirmou ter tido uma desavença com o irmão. "Já ligaram para minha mãe, ela desmentiu. Jamais faria uma coisa dessas. Na verdade, eu me desentendi com meu irmão e já está tudo bem", ponderou em entrevista ao "Notícias da TV".

Ex-ator da Globo foi acusado de provocar acidente em 2022

No ano passado, Filipe Pontes já havia se envolvido em problemas com a polícia. O ator foi acusado de dirigir na contramão da rodovia Rio-Santos. Ao ser abordado, as autoridades indicaram consumo de álcool. Filipe foi acusado ainda de não prestar socorro a um motorista que perdeu o controle do seu veículo.

O acidente ocorreu quando o condutor para desviar do carro de Filipe jogou o veículo para outra direção e acabou capotando. Na época, o humorista negou todas essas acusações. Já a detenção deste sábado ocorreu depois que o ator xingou a mãe, lhe agrediu e a ameaçou, sendo imobilizado pelo irmão.