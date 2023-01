A Netflix confirmou na tarde desta segunda-feira (02) que não dará continuidade à 1899, a série é dos mesmo criadores de Dark. A produção chega ao fim após o lançamento de sua primeira e única temporada. A notícia foi revelada agora pouco através das redes sociais, pelos criadores da série Baran bo Odar e Jantje Friese, onde publicaram um comunicado agradecendo o carinho dos fãs e lamentando não poder concluir a história da nova série da Netflix. Confira abaixo.

“Com coração pesado precisamos contar a vocês que 1899 não será renovada. Adoraríamos terminar essa incrível jornada com as temporadas 2 e 3, como fizemos com Dark. Mas as vezes, as coisas não acontecem da forma planejada. É a vida. Sabemos que isso vai desapontar milhões de fãs por aí. Mas gostaríamos de agradecê-los do fundo do nossos corações por serem parte desta aventura maravilhosa. Amamos vocês. Nunca se esqueçam” Diz o anúncio.