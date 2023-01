Netflix pode enfrentar problemas com direitos da série

De acordo com o site The Independent, a Netflix pode perder a série Wandinha para o Prime Video da Amazon. Isso se deve ao fato de que Wandinha é um produto da MGM, e o estúdio se fundiu com a Amazon no ano passado. E consequentemente a série pode se tornar um exclusivo do Prime Video.

Pode ser que a Netflix proponha um acordo com a MGM e a Amazon para continuar com Wandinha. A Amazon disse que não pretende tornar todo conteúdo da MGM exclusivo para seu serviço de streaming. Wandinha é uma série baseada na famosa Família Addams. Na trama, a filha mais velha dos Addams vai para a escola Nunca Mais, onde se envolve em uma investigação de vários assassinatos.

O elenco da série inclui Jenna Ortega, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, Luis Guzmán, Emma Myers, Isaac Ordonez, Hunter Doohan e Percy Hynes White.

Recepção da crítica

Wandinha se tornou rapidamente um dos maiores sucessos da Netflix, com mais de 400 milhões de horas assistidas. Contudo, a série ainda não foi renovada para a segunda temporada.

No IMDb, o programa conseguiu a note 8,3 / 10, enquanto no Rotten Tomatoes alcançou 71% de aprovação do público e 87% de aprovação dos críticos. Confira os comentários:

“Funciona melhor quando é simplesmente engraçado. A trama pesada em torno de uma coisa sobrenatural misteriosa ou outra? Muito, muito no meio, mas você precisa de algo para impulsionar a história o suficiente para estendê-la por oito episódios” – Nina Metz, Chicago Tribune.

“Para os fãs da estética sombria de marca registrada de Burton e do humor original da Família Addams, há muito o que amar, mesmo que esteja tudo (lindamente) envolvido em um enredo de investigação adolescente” – Kylie Northover, The Age (Australia).

“A Srta. Ortega é uma artista carismática interpretando uma personagem que é decididamente anti-carisma, então isso é uma conquista; ela tem um rosto que triunfa sobre a impassibilidade” – John Anderson, Wall Street Journal.

“Buscar trazer algo novo para uma propriedade como a Família Addams, que já foi feita tantas vezes antes, não é fácil sem alterar seu DNA. Para seu crédito, Wandinha está à altura do desafio e, principalmente, consegue fazer com que pareça um piscar de olhos” – Brian Lowry, CNN.com.

“A Família Addams sempre foi sobre o amor pelo macabro e um fascínio pelos aspectos mais sombrios da natureza humana, sempre sendo fiel ao seu eu estranho. E Wandinha nunca perde isso de vista, mesmo quando leva seus personagens para um novo território” – Matt Neal, ABC Radio (Australia).