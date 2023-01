Hussey e Whiting, que tinham 15 e 16 anos na época do longa, acusam o diretor Franco Zeffirelli de mentir a eles e expô-los a nudez

A atriz Olivia Hussey e o ator Leonard Whiting processaram os estúdios cinematográficos Paramount por exploração sexual infantil devido a uma cena de nudez no filme “Romeu e Julieta“, de 1968, quando ambos eram adolescentes. A revista “Variety” anunciou que as estrelas do filme dirigido por Franco Zeffirelli (1923-2019) entraram com um processo no Tribunal Superior de Santa Monica acusando a Paramount de explorar ambos sexualmente e de distribuir imagens de adolescentes nus.

O processo alega que o diretor do filme prometeu aos atores que a obra não apresentaria nudez e que, em vez disso, eles usariam roupa interior com a cor de suas peles na cena da cama requerida para a narrativa. De acordo com os artistas, dias antes de filmar, Zeffirelli implorou a Hussey, à época com 15 anos, e Whiting, de 16, para que atuassem nus com maquiagem corporal, caso contrário o filme fracassaria, e se comprometeu a não fotografar ou publicar qualquer nudez, quebrando a própria promessa.

Os atores cobram danos de mais de US$ 500 milhões (R$ 2.740 milhões) e afirmam que desde o lançamento do filme ambos foram afetados emocionalmente e limitados nas suas oportunidades de emprego como resultado. “As imagens nuas de menores são ilegais e não devem ser mostradas”, declarou o advogado dos atores, Solomon Gresen, à “Variety”.

O processo foi apresentado com base na Lei das Vítimas Infantis da Califórnia, que permite que sobreviventes de abuso sexual infantil apresentem processos civis e que suspendeu temporariamente o prazo de prescrição para denúncias mais antigas de abuso sexual de menores.