As mensagens mantidas de chats temporários do WhatsApp não sumirão após o prazo determinado, mas função ainda não está disponível para testadores

O WhatsApp desenvolve um selo para identificar mensagens mantidas em chats temporários, informou o site WABetaInfo. Numa versão experimental do aplicativo, foi encontrado um ícone pequeno anexado a mensagens que identificará os envios que serão preservados do prazo de validade da conversa.

O selo para as mensagens mantidas de chats temporários é discreto e fica posicionado ao lado do horário de envio, conforme mostram os prints divulgados.

A capacidade de manter mensagens no chat autodestrutivo está em construção no WhatsApp há meses. A função permitirá tirar o prazo de validade de envios específicos, bem como destacá-los numa seção dedicada na área "Informação do grupo".

Quando uma mensagem é marcada numa conversa temporária, ela não vai sumir após o prazo escolhido, seja ele qual for. O ícone servirá para identificar quais mensagens são essas ao longo do chat. Os usuários da conversa terão opção de apagar a mensagem marcada a qualquer momento.

Em desenvolvimento

Não há previsão para o lançamento das mensagens mantidas, mas a presença do ícone de identificação numa prévia do WhatsApp sugere que a função está perto de ser lançada. Provavelmente, a empresa vai destacar a estreia da novidade quando ela acontecer, já que é um recurso importante no app.

Atualmente, nem mesmo testadores têm acesso à função, visto que ela foi encontrada no código do app. É bem provável, porém, que os usuários do WhatsApp Beta sejam os primeiros a experimentá-la.