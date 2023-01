Cerimônia acontece na próxima quinta-feira (11) e ainda não tem transmissão confirmada no Brasil

O Globo de Ouro acontece na próxima quinta-feira, 11, ainda sem transmissão oficial confirmada no Brasil. A lista de indicados foi divulgada com um mês de antecedência, no dia 12 de dezembro, pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Entre os principais indicados nas categorias de longas-metragens, estão "Os Banshees de Inisherin", com oito indicações e "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", com seis.

Em sua sinopse oficial, "Os Banshees de Inisherin" conta: "Pádraic (Colin Farrell) é um homem extremamente gentil cujo ser inteiro é abalado depois de experimentar a crueldade abrupta e casual de Colm (Breendan Gleeson), dois amigos de longa data cuja amizade é quebrada após o conflito surgir no país".

Enquanto isso, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", cheio de ação e humor, conta a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh) uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos — e também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família.

Já nas categorias de seriados do Globo de Ouro, "Abbott Elementary" levou as principais indicações, com cinco possíveis prêmios. Logo atrás, estão as séries "The Crown", "Dahmer: Um Canibal Americano", "Only Murders in the Building", "Pam & Tommy" e "White Lotus", todas com quatro indicações cada.

Enfim, confira a lista com as principais categorias:

Melhor Filme, Musical ou Comédia

"Babylon" (Paramount Pictures)

"The Banshees of Inisherin" (Searchlight Pictures)

"Everything Everywhere All at Once" (A24)

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" (Netflix)

"Triangle of Sadness" (Neon)

Melhor Série de TV, Musical ou Comédia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders In The Building"

"Wandinha"

Melhor Atriz em uma Série Limitada, Antologia ou Filme para a TV

JESSICA CHASTAIN - "GEORGE & TAMMY"

JULIA GARNER - "INVENTING ANNA"

LILY JAMES - "PAM & TOMMY"

JULIA ROBERTS - "GASLIT"

AMANDA SEYFRIED - "THE DROPOUT"

Melhor Atriz Coadjuvante em uma Série Limitada, Antologia ou Filme para a TV

JENNIFER COOLIDGE - "THE WHITE LOTUS"

CLAIRE DANES - "FLEISHMAN IS IN TROUBLE"

DAISY EDGAR-JONES - "UNDER THE BANNER OF HEAVEN"

NIECY NASH - "DAHMER - MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY"

AUBREY PLAZA - "THE WHITE LOTUS"

Melhor Ator Coadjuvante em uma Série Limitada, Antologia ou Filme para a TV

F. MURRAY ABRAHAM - "THE WHITE LOTUS"

DOMHNALL GLEESON - "THE PATIENT"

PAUL WALTER HAUSER - "BLACK BIRD"

RICHARD JENKINS - "DAHMER - MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY"

SETH ROGEN - "PAM & TOMMY"

Melhor Diretor, Filme

James Cameron ("Avatar: The Way of Water")

Daniel Kwan, Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once")

Baz Luhrmann ("Elvis")

Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin")

Steven Spielberg ("The Fabelmans")

Melhor Atriz em Filme, Musical ou Comédia

Lesley Manville ("Mrs. Harris Goes to Paris")

Margot Robbie ("Babylon")

Anya Taylor-Joy ("The Menu")

Emma Thompson ("Good Luck to You, Leo Grande")

Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once")

Melhor Série de TV, Drama

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"Ozark"

"Severance"