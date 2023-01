A filha de Zezé di Camargo pretende expor sua rotina em um reality no streaming

A expectativa dos fãs da cantora Wanessa Camargo em vê-la no "Big Brother Brasil 23" foi frustrada com a negativa da estrela da música pop para a TV Globo. A artista, de acordo com o portal UOL, não aceitou os termos do acordo proposto pela emissora carioca. A cantora, no entanto, negocia com a plataforma Netflix a produção de um reality show sobre a sua vida.

A cantora já teve parte de sua história contada na Netflix com a série documental “É o Amor: Família Camargo”. Na ocasião do lançamento, Wanessa declarou ter sido surpreendida ao assistir à série. “Quando eu assisti à série, e a todos aqueles momentos ali vividos, percebi que toda vida é uma história legal, cada momento é especial, mas às vezes a gente não dá muito valor”, afirmou. Assista ao trailer da série: