Vaqueiro Milcemar viralizou após registrar apresentação esvaziada em cidade natal

O cantor Vaqueiro Milcemar realizou o sonho de se apresentar na sua cidade natal em Jericó, na Paraíba. Porém, o intérprete de piseiro cantou apenas para sua mãe e para o seu padrastro, já que ninguém mais apareceu para prestigiar o show na véspera de Natal.

Nas redes sociais, Milcemar divulgou um vídeo em que mostra ele e a banda, além de exaltar a presença da mãe, que encarou a chuva mesmo após passar recentemente por uma cirurgia para acompanhar o seu show.

"Tá aqui, faça chuva faça sol. Fez cirurgia agora recentemente, mas tá aqui, então minha maior riqueza não é o dinheiro que o homem deixou na terra, e sim a sabedoria e os ensinamentos da minha mãe e que meu pai passou pra mim", escreveu.

"24 de dezembro de 2022. Uma data que guardarei pra sempre comigo. Após 20 anos de espera, pude voltar a minha cidade natal e realizar um dos meus maiores sonhos: fazer um show para um grande público. Não saiu conforme esperado, mas, sim, foi feita a vontade de Deus. Pois ali também se encontrava o maior público da minha vida. A minha mãe que não saiu um minuto sequer do pé do palco e para finalizar agradeço a Deus do céu até onde eu já cheguei", completou.

A publicação viralizou nas redes socias, e o cantor de piseiro recebeu apoio de vários famosos. Nomes como Wesley Safadão, Kauan, Zé Vaqueiro e Marcia Felipe deixaram mensagem de apoio para Milcemar, que revelou que teve até convite para cantar com Zé Neto e Cristiano.