Juliana Nalú estaria com o piloto de Fórmula 1 durante férias na Antártida

A internet está em polvorosa com o possível affair entre Juliana Nalú e Lewis Hamilton. A modelo brasileira, que teve um breve relacionamento com Kanye West, estaria aproveitando férias ao lado do piloto de Fórmula 1 na Antátida.

Os boatos começaram após o snowboarder e skatista Shaun White cometer uma gafe postar um vídeo no Instagram em que mostra Hamilton na jacuzzi. O heptcampeão mundial está acompanhado de uma morena misteriosa. A postagem foi deletada pouco tempo depois.

"Não sei se alguém liga, mas a ex de Jared Leto e Kanye West, Juliana Nalú, acabou de passar férias em um resort de luxo na Antártica (Nina D, Shaun W, etc estão no grupo). Os dois foram bem discretos, mas outros viajantes expuseram no Instagram", diz uma mensagem enviada para a página Deuxmoi, que é conhecida por divulgar fofocas do mundo das celebridades anonimamente.

Os detetives das redes socias também perceberam que Nalú divulgou uma foto com um biquini preto, parecido com o exibido no flagra na jacuzzi com Hamilton. O cenário da postagem era muito similiar com as paisagens de fundo das postagens do piloto e dos seus amigos.

Juliana Nalú e Lewis Hamilton teriam viajado juntos Foto: Reprodução/Instagram

Hamilton não assume publicamente nenhum relacionamento desde 2015 quando chegou ao fim a relação com a cantora Nicole Scherzinger. Eles ficaram juntos por sete anos.