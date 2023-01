A ex-musa da 'Banheira do Gugu' foi acusada pela modelo de ter dado o golpe da barriga no pagodeiro Waguinho

Solange Gomes foi vista deixando a delegacia na tarde desta segunda-feira (9), após ter prestado queixa contra Monique Evans. A ex-participante de A Fazenda 13 esteve na 42ª DP, localizada no Recreio do Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A ex-musa da Banheira do Gugu foi ao local acompanhada do advogado Bruno Maher depois de ter brigado com a modelo pelas redes sociais. Monique Evans acusou Solange de ter dadoo golpe da barriga no cantor de pagode Waguinho, com quem ela tem uma filha, Stephanie Gomes, de 22 anos.

A briga entre as duas começou depois que Monique defendeu a filha, Bárbara Evans, de ataques de internautas. Usuários das redes sociais disseram que a influenciadora deu o golpe da barriga no marido, Gustavo Theodoro.

Então, Monique saiu em defesa da filha, mas Solange lembrou que já foi acusada pela modelo de ter engravidado por interesse. "Doeu, né, Monique? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem online e de jatinho", disse.

A mãe de Bárbara Evans fez questão de retrucar a ex-participante do Ilha Record. "Gata, você deu o golpe, mas se deu mal! Agora fica chorando por aí, se fazendo de coitada! Acorda! Minha filha ganha muito bem, ela não é sustentada por ninguém. Inclusive, ela está ajudando na obra da casa financeiramente. Ela ganha muito bem, ela trabalha à beça, ela não precisa de ninguém e negócio de golpe da barriga."