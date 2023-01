'Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira', anunciou a cantora, em postagem nas redes sociais

A cantora Preta Gil, de 48 anos, foi diagnosticada com câncer no intestino. A revelação foi feita pela própria artista por meio de um comunicado divulgado na noite desta terça-feira, 10.

"Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", informou a artista que passou seis dias internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Preta procurou atendimento médico no último dia 5 de janeiro após sentir fortes dores abdominais. Após a internação, ela passou por uma série de exames até receber o diagnóstico. A cantora chegou a tranquilizar os fãs.

"Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada pela minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem", disse.