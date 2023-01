Maíra Cardi usou o seu Instagram para negar que tenha colocado silicone no bumbum. A ex-BBB teve um álbum de fotos na praia com a filha, Sophia, bombardeado por comentários que questionavam se suas curvas eram ou não naturais.

“Postei uma foto coma minha filha do mar e existe uma enquete sobre a minha bunda. Que loucura! Se é silicone ou não é silicone. É muito louco como as pessoas têm dificuldade de reconhecer os outros do jeito que eles são, os méritos dos outros”, começou.

Ela ainda ressaltou que o bumbum é fruto de uma alimentação saudável. Maíra ainda disse que já ficou mais de quatro anos sem malhar.

“Eu como direito pra caralho. É só isso que eu faço da minha vida. Malho também, mas 90% é da alimentação. Não tenho problema nenhum de dizer se eu tivesse colocado silicone na bunda, como coloquei no peito, por exemplo. Mas o justo tem que ser dito. Só para quem não se esforça e não se dedica consigo mesmo e alimentação fique mais confortável com essa desculpa que não é possível ter uma bunda dessa… É óbvio que é possível. É preguiça! Se você se dedicar na alimentação é super possível. Nem sou rata de academia. Fiquei quatro anos e meio sem malhar, desde quando engravidei. Voltei agora amalhar mais bonitinho. É super possível que a sua bunda fique assim, só qe você tem que se dedicar, abrir mão das porcarias que você quer comer… Mas é mais fácil falar que a minha bunda é de silicone. Essa desculpa de genética não existe. Isso “, pontuou.

Maíra Cardi — Foto: Reprodução do Instagram

Maíra ainda levantou o vestido no vídeo e apertou os glúteos para mostrar que eles não têm silicone. “Bunda de verdade, cheia de carne. Não tem bola, rasgo aqui da cirurgia… Nada de silicone. Minha bunda! Por que estou fazendo isso? Porque trabalho isso, isso é minha vida, minha dedicação… 90% do que você come reflete na estética.

Eu sei que as pessoas amam uma bunda, mas faço pela saúde. Eu tinha a bunda dominada pela celulite porque comia muita porcaria e acreditei. Quando resolvi mudar minha alimentação, meu corpo mudou completamente”, disse.

