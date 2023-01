O mato-grossense Gustavo, de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, foi anunciado na manhã de quinta-feira (12) entre os integrantes do Grupo Pipoca, do Big Brother Brasil 2023. O fazendeiro usa do humor nos vídeos que posta nas redes sociais para mostrar um pouco sobre a rotina que vive no interior.

“Na vida eu sou aquela pessoa que da conselhos sobre relacionamento e está solteiro. Uai, treinador não joga não, meus fio”, disse em um dos vídeos.

A última foto que Gustavo postou antes de ser anunciado ao BBB 23 foi há cinco dias. Ele está montado em um cavalo e na legenda está escrito “aow trem que pula”.

O empresário ganhou mais de 30 mil seguidores em menos de 30 minutos e o número continua crescendo. Às 11h03, ele tinha 296 mil seguidores. Vinte minutos depois, já eram 323 mil pessoas acompanhando as fotos e vídeos do brother.

Gustavo nasceu e foi criado, até os 13 anos, em uma vila de pouco mais de 500 habitantes e, na adolescência, decidiu se mudar para uma cidade maior, com o irmão mais velho. Para se sustentar, trabalhou como pedreiro até conseguir verba para abrir uma empresa de material de construção civil.

“As coisas foram dando certo, meus pais vieram para cá, as condições financeiras melhoraram. […] Fui estudar em Curitiba. Me formei, voltei e não quis atuar na área. Enquanto eu fiquei fora, meu pai que cuidou do negócio”, disse à produção do programa.

Ele é religioso e disse que fez uma novena para entrar na competição e também pediu pela saúde de seu avô, de quem tem muito carinho.

“São três pedidos: um impossível, um de negócio e um necessário. A gente descobriu que meu avô está com câncer, então no impossível eu pedi para ele ser curado. O de negócio eu pedi para que desse certo para entrar na casa do BBB e, no necessário, eu pedi para que Deus sempre estivesse presente na minha família”, contou.

Vaidoso, o participante conta que malha de domingo a domingo e que não abre mão da rotina de tratamentos dermatológicos.

“Academia faz muito tempo que eu treino, tem uns 12 anos já. É bom para tudo: saúde, ficar com corpo bonito”, contou.