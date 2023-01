Cantora deu a entender que está bloqueada pela irmã nas redes sociais desde o rompimento da dupla

A cantora Simone Mendes, que se lançou em carreira solo após a dupla que tinha com Simaria ser rompida, participou do “Domingão com Huck” do último domingo, 16. Na atração, a artista comentou sobre a sua relação com está sua irmã após elas deixarem de cantar juntas.

“Vocês estão brigadas ou o convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado?”, questionou o apresentador Luciano Huck. A coleguinha deu a entender que foi bloqueada por Simaria nas redes sociais. “Você conhece uma música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueado’?”, disse Simone aos risos.

O clima, no entanto, ficou pesado e tanto o apresentador quanto os outros artistas que estavam na atração, incluindo a cantora Jojo Todynho e o padre Fábio de Melo, não riram. A cantora então declarou: “Tem que dar risada, bicho”. Na sequência, ela explicou que a decisão de colocar um fim na dupla foi da irmã, que não queria mais cantar.

Assim como em outras entrevistas, Simone pontuou que o ciclo da dupla se encerrou. Ela também aproveitou o espaço e mandou um recado para Simaria: “Vou deixar bem claro aqui em rede nacional, sempre continuo falando isso, ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje.

Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe, mas assim, eu não sei. Minha porta, meu celular, minha casa, meu amor para você sempre estará de pé porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida”.

Em julho do ano passado, em meio aos rumores de separação da dupla, os fãs notaram que Simaria tinha deixado de seguir Simone nas redes sociais.