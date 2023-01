Ator, que dá vida ao super-herói Gavião Arqueiro, disse que estava animado por poder ver série com a família

O ator Jeremy Renner recebeu alta hospitalar e deve continuar seu processo de recuperação do acidente que sofreu no início do ano em casa. A notícia foi dada pelo próprio artista, que fez o seguinte comentário em um post sobre a série “O Dono de Kingstown”: “Apesar da minha névoa cerebral, fiquei muito animado para assistir ao episódio 201 com minha família em casa”.

Na produção da Paramount+, ele interpreta o impiedoso Mike McLusky, que comanda a cidade de Kingstown, uma pequena comunidade em Michigan. Conhecido por dar vida ao Gavião Arqueiro nas produções da Marvel, Jeremy sofreu um grave acidente no dia primeiro de janeiro ao arar a neve.

Ele ficou com um trauma torácico e lesões ortopédicas após ser atingido por uma máquina chamada Snowcat. O ator teria perdido muito sangue na ocasião e foi levado de helicóptero para o hospital. Conforme divulgado anteriormente pelo Mirror, pessoas próximas ao ator disseram que as consequências do acidente são mais graves do que aparentam e que ele pode levar até dois anos para se recuperar por completo.

“É muito pior do que todos imaginam. Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá”, comentou um amigo do artista que preferiu não se identificar.