Em seu Twitter, Ludmilla foi chamada de "macaca flopada" por uma internauta, e lembrou da nova lei contra a injúria racial

A cantora Ludmilla sofreu racismo nesta quarta-feira (18/1). Em seu Twitter, a artista foi chamada de “macaca flopada” por uma internauta, e lembrou da nova lei contra a injúria racial. “Ludmilla macaca flopada, hablo mismo”, disse uma internauta. “Agora que o presidente [Lula] assinou a lei que enquadra injúria racial ao crime de racismo, eles vão ter o que merecem. Cansada dessa p*rra já!”, respondeu a artista.

Com a mudança, o texto inscreve a injúria, hoje contida no Código Penal, na Lei do Racismo. Além disso, cria o crime de injúria racial coletiva, caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem.