O Chefe do Instagram, Adam Mosseri, anunciou a chegada do Quiet Mode, recurso que permite suspender alertas de modo programado, além de outras duas novidades

O Chefe do Instagram, Adam Mosseri, usou seu perfil oficial no Twitter para anunciar três mudanças da sua rede social. A primeira e mais relevante é a introdução do Quiet Mode (Modo Silencioso, em português), uma ferramenta que permite programar pausas nas notificações da plataforma. As outras duas são a ocultação de palavras para as recomendações e a seleção múltipla de posts que não interessam.

Modo Silencioso do Instagram

Quando ativado, o Modo Silencioso interrompe o envio de notificações, muda o status do usuário e envia respostas automáticas para quem mandar mensagens diretas. A pessoa deve configurar uma hora de início e outra de término e o aplicativo cuidará do restante sozinho.

Perfis com o Quiet Mode ativado exibirão um selo logo abaixo do nome, antes das informações da bio. O Insta também mostrará uma mensagem nas DMs para alertar sobre a modalidade, avisando que aquela conta não será notificada do recebimento naquele momento.

Este recurso parece ser muito útil para quem não deseja ser incomodado com mensagens diretas, curtidas ou comentários em posts do perfil pessoal durante o trabalho. Também pode ser utilizado por marcas ou criadores que tem na rede social seu ganha-pão, evitando os alertas durante o momento de descanso ou em reuniões.

A empresa disse que solicitará aos usuários adolescentes que ativem o recurso se estiverem usando o aplicativo no período noturno. Essa seria uma maneira de ajudar na desconexão para que os jovens tenham uma noite de sono mais tranquila.

Mais controle para usuários

O anúncio de Mosseri também inclui ferramentas de controle parental expandidas e gerenciamento das recomendações. As chamadas Hidden Words (Palavras ocultas, em tradução livre) já existem nas DMs e nos comentários, permitindo o bloqueio de interações que contenham palavrões ou termos definidos pelo usuário.

A novidade agora é que as palavras ocultas também passam a afetar o algoritmo de recomendação do Insta. Isso significa que a pessoa pode bloquear conteúdos considerados nocivos para si, como dietas e drogas, ou impedir o acesso a temáticas adultas para adolescentes, como sexo, doenças, violência e outras.

Além disso, a rede social passa a oferecer também uma ferramenta para marcar múltiplos posts como "não interessado". A pessoa pode pesquisar por um tema, por exemplo, e dizer para o algoritmo que não quer ver nada sobre aquilo, selecionando vários conteúdos de uma só vez.

A medida vai omitir imediatamente as publicações, aplicando um filtro de embaçado e o olho aberto cruzado, indicando a proibição. Por outro lado, o aviso apenas diz que o algoritmo vai "recomendar menos" posts como aquele, dando a entender que ainda podem ser mostrados algum conteúdo indesejado de maneira eventual.

As três ferramentas estão previstas para desembarcar no aplicativo para celular nesta quinta-feira (19) no mundo inteiro. Caso ainda não tenha chegado na sua conta, tente atualizar o Instagram para ver se resolve. Se mesmo assim não der certo, o jeito é esperar a liberação gradual feita pela plataforma.

Mais controle e proteção para o usuário

Os anúncios de hoje são positivos porque dão um pouco mais de controle para as pessoas. Desde a implementação do algoritmo de recomendação, usuários do Insta e do Face se sentem um tanto quanto reféns de uma IA pensada para oferecer conteúdos interessantes, mas que nem sempre funciona da maneira esperada.

A rede social está preocupada em tornar o ambiente cada vez mais agradável para seus usuários, especialmente para os mais jovens. Recentemente, a Meta anunciou uma restrição ainda maior para anúncios direcionados a menores de 18 anos. A partir de fevereiro de 2023, não será possível segmentar propagandas por gênero voltadas para crianças no Facebook e no Instagram.

Em novembro do ano passado, a empresa anunciou um conjunto de recursos para melhorar a segurança dos adolescentes. Pessoas com menos de 18 anos devem receber mais sugestões de configurações de privacidade no Facebook, incluindo o bloqueio total de envio de fotos para prevenir a disseminação de imagens íntimas.