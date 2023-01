Ana Clara, apresentadora do Rede BBB e ex-sister do reality da Globo, desabafou por causa de uma mudança pessoal que realizou recentemente. A famosa começou a morar sozinha pela primeira vez e lamentou a respeito das dificuldades que encontrou no dia a dia.

Recentemente, Ana deixou a casa dos pais para conquistar sua independência. Para ela, foi a decisão mais fácil de sua vida. A ex-sister destacou a nova fase pessoal como uma das coisas mais incríveis já conquistadas.

“Foi a decisão mais fácil da minha vida. Sempre quis conquistar minha independência, e ter a oportunidade de fazer isso foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram comigo”, declarou a apresentadora.

Desde a última segunda-feira (16), Ana começou uma nova fase na carreira. Ela passou a intensificar a rotina profissional na Globo, em que foi escolhida para comandar o Big Brother Brasil – A Eliminação, do Globoplay.

Ana Clara desabafa a respeito do preço da fama

Ana Clara, do BBB 2018, desabafou sobre carregar o preço da fama. A apresentadora, que também é jornalista e comanda um quadro do reality da Globo, disse ter enfrentado a rotina de ser uma pessoa muito comentada pelos outros.

Para Clara, palavras agressivas também são coisas que dificultaram sua vida no dia a dia por não ter agradado por conta dos seus trabalhos. Há alguns meses, a famosa recebeu julgamentos no Twitter devido uma suposta rivalidade com Rafa Kalimann.

Ranço?

No mesmo desabafo, Ana Clara falou se possuía “ranço” de algum ex-participante do programa da Globo, enquanto ela apresentava algum quadro relacionado do programa.

A estrela negou que tenha se intrigado com algum dos brothers, pois não viu olhares contra eles durante os trabalhos que realizou no reality. Também deixou claro que não estava ali opinando a respeito das atitude deles, mas perguntando tudo o que viu no programa.

“Entendo que todos estão vivendo a situação do momento e uma nova fase de suas vidas. Tento sempre acolher eles e ajudar a entenderem a situação. É bem difícil essa volta a realidade”, esclareceu Ana.

Ana Clara foi um dos destaques do BBB 2018 e deu o que falar nas redes sociais da época. A moça surpreendeu o público com sua personalidade e, desde então, passou a receber investimentos da Globo para novos trabalhos na carreira e agradando o público que a acompanha.