Apresentadora passou por uma cirurgia de emergência após se acidentar esquiando em Aspen, nos EUA

A apresentadora Luciana Gimenez atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e mostrou como está sua perna após sofrer um acidente no último dia 7 de janeiro enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 19, a apresentadora do “SuperPop” postou stories no Instagram dizendo: “Eu estou bem melhor, ontem eu fui ao médico, ele me liberou para sair na rua, eu consegui dar uma respirada, sair por aí. Vou colocar as imagens, por favor, não se assustem porque ainda estou com os pontos”. Durante a consulta, o médico mostrou em um raio X quais partes do corpo Luciana lesionou no acidente e indicou que ela passe algumas horas do dia com a perna elevada. Ao examiná-la, o médico tentou movimentar o pé da artista, mas ela não aguentou de dor e soltou um grito. No entanto, a artista garantiu que está tudo bem.

Após o acidente, a assessoria da apresentadora emitiu uma nota dizendo que ela “esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme” e, ao tentar parar, acabou se acidentando. Luciana recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada de ambulância para o hospital. Ao realizar exames, foram constatadas fraturas em quatro lugares diferentes da perna e ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. Luciana recebeu alta no último dia 12 de janeiro, mas continuou se queixando de dor e, em determinados momentos, precisou usar cadeira de rodas para se locomover. Veja como ficou a perna da apresentadora: