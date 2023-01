Kléber Bambam participou de duas temporadas do Big Brother: de uma saiu campeão e da outra desistente

O primeiro vencedor do Big Brother Brasil é, certamente, um dos participantes mais lembrados da história do programa e, inclusive, foi a única pessoa a dar entrevista ao vivo no extinto Programa do Jô, momentos após ter se consagrado o campeão do BBB1