O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi acometido por uma crise de ansiedade na noite deste sábado (21), momentos antes da apresentação na 27ª Festa do Peão, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Ele foi prontamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Zé Neto permaneceu nas dependências do evento por algum tempo, mas não obteve melhora e o show precisou ser cancelado.

Em nota, a equipe da dupla diz que o sertanejo já está em casa com os familiares e que seguirá em tratamento. “Aproveitamos para agradecer aos fãs e amigos que torcem para sua melhora. Lembrando que Zé Neto & Cristiano gravam no próximo sábado o DVD Escolhas, no Vibra/SP. Informamos ainda, que todos os compromissos da dupla serão mantidos”, completou o texto.