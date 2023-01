Quem divide a mensalidade da Netflix com amigos, compartilhando a mesma senha, pode ter que pagar mais. A plataforma de streaming afirmou que vai expandir suas estratégias para proibir o compartilhamento de senhas nos próximos meses. As medidas afetam as pessoas que dividem a mesma conta da Netflix com amigos e familiares que moram em outros endereços.

A Netflix possui dois planos que podem ser assistidos em mais de uma tela ao mesmo tempo: o Padrão (R$ 39,90 ao mês), que libera duas telas, e o Premium (R$ 55,90), que libera quatro telas. Em seus termos de uso, porém, a Netflix afirma que "somente as pessoas que moram com você podem usar sua conta".

Apesar da regra, a Netflix admitiu saber que muitos usuários acabam compartilhando a senha com pessoas de fora da residência. É comum, por exemplo, que grupos de amigos dividam a mensalidade da plataforma de streaming e usem o serviço em mais de uma residência. É justamente essa prática que a Netflix está tentando combater.

A empresa já afirmou que essa prática interfere nos seus rendimentos e que será combatida. Atualmente, as estratégias para isso estão sendo aplicadas na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana, como um teste. Nesses países, taxas que variam entre R$ 9 e R$ 16 são cobradas por endereço extra. Por exemplo, se três casas utilizam uma mesma conta, a mensalidade custa o valor comum mais duas taxas extras.

Nos países em que as novidades estão sendo testadas, é possível adicionar uma casa no plano Básico, duas no Padrão e três no Premium. A quantidade de telas simultâneas, porém, permanece a mesma. Para saber se uma mesma conta está sendo usada em dois endereços, a Netflix usa informações de endereço IP e atividade da conta.