A sertaneja se prepara para o lançamento de 'Erro Gostoso', a primeira música desde o final da dupla com a irmã

Simone Mendes se prepara para o primeiro lançamento da carreira solo. Na próxima quinta-feira (26), a cantora vai disponibilizar a música Erro Gostoso, parte do EP Cintilante, o primeiro projeto autoral da artista desde o fim da dupla com Simaria. A cantora diz ter sentido medo de seguir na estrada sozinha, mas afirma que a experiência que teve quando ainda cantava com a irmã a preparou para esse momento.

Por diversas vezes, quando ainda fazia dupla com Simaria, Simone precisou realizar shows sozinha — em ocasiões em que a irmã ficou doente, por exemplo. A cantora conta que ao olhar para trás entende aqueles momentos como uma preparação para enfrentar os desafios atuais.

"Muitas vezes cobri muitas agendas da dupla sozinha no palco. Teve um período que fiquei quase um ano sozinha, quando minha irmãzinha adoeceu, entendia que tinha que viver aquilo por causa do processo que ela estava vivendo, mas foi uma escola para que hoje enfrentasse a multidão e o povo sozinha. Criei casca", diz.

O EP Cintilante é composto de quatro músicas e será lançado gradualmente. A artista soltará uma música a cada quinta-feira e a primeira é Erro Gostoso, que ela acredita que vai gerar bastante identificação com o público.

Simone diz estar pronta para o lançamento, mas afirma que teve medo antes de se dedicar à carreira solo e cogitou se deveria continuar na música. "Houve uma insegurança, sim, fiquei com medo, pensei vou ou não vou. Só que o amor pela música me fez enfrentar qualquer barreira. Amo tanto o que eu faço, é um trabalho tão bacana, que ele não me pesa. É muito massa subir no palco e ver a multidão cantar, receber o carinho do povo, ver que o trabalho que você fez com tanta dedicação chegou ao coração do outro", conta.