O WhatsApp começou a liberar nesta quinta-feira (26) no Brasil o "Comunidades", recurso que permite organizar vários grupos em estruturas maiores e enviar mensagens para até 5 mil pessoas. O Comunidades gerou polêmica no Brasil ao longo de 2022 por ter sido anunciado durante o período eleitoral.

Havia um temor de que a novidade pudesse prejudicar o combate a informações falsas. No final, a empresa acabou decidindo não liberar o recurso em ano eleitoral, mas afirmou que a decisão na verdade se deu por uma estratégia global.

O que muda

- O objetivo é reunir vários grupos do WhatsApp sob um mesmo guarda-chuva;

- Ferramenta permite adicionar até 50 grupos em uma Comunidade;

- A Comunidade pode abrigar até cinco mil pessoas;

- A mudança deve aproximar o Whatsapp do Telegram, conhecido por grupos com milhares de participantes.

Como criar uma Comunidade

Por enquanto, nem todo mundo terá acesso ao recurso. "Ele começa a ser liberado hoje e é gradual, como em todos as funcionalidades novas que lançamos", disse a empresa ao g1. Veja como criar:

- No Android vá em "Mais opções" (três pontinhos). Se você usa iPhone (iOS), toque em "Nova conversa";

- Toque em "Nova comunidade" (no iPhone, você ainda deve clicar em "Começar", depois);

- Adicione o nome da comunidade, a descrição e a foto de perfil;

- Toque no ícone de seta verde (no Android) ou em Seguinte (no iPhone) para adicionar grupos existentes ou criar um grupo.

Por que não aparece para mim?

O WhatsApp costuma liberar novos recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para você assim que são anunciadas. Uma boa prática para receber novos recursos é manter o aplicativo atualizado.

Isso não garante que as mudanças aparecerão mais rapidamente, e sim que você terá uma versão mais recente, que está apta a receber a nova funcionalidade. Veja como atualizar o WhatsApp:

- Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por "WhatsApp";

- Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título "Atualizar";

- Clique em "Atualizar" e aguarde o download;

- O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.



Importante: se em vez de "Atualizar", o botão estiver com a mensagem "Abrir", o aplicativo já está na versão mais recente disponível.