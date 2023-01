Investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro apura se o artista cometeu o crime de maus-tratos a animais

MC Pozo do Rodo esteve na DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente), nesta quinta-feira (26), para prestar depoimento sobre o fato de o cachorro dele ter passado mal após comer um cigarro de maconha. O funkeiro chegou à delegacia, no início desta tarde, junto do cachorrinho da raça spitz alemão, e disse que iria apenas se defender.

A investigação da polícia apura se o artista cometeu o crime de maus-tratos a animais. "O Zé está com a gente, vai ser tudo resolvido. Isso foi um mal-entendido", disse à Record TV. Na quarta-feira (19), MC Poze publicou uma sequência de vídeos nas redes sociais relatando o caso. Ele disse ter deixado o animal sob os cuidados de um primo, enquanto estava numa partida de futebol.

Ao chegar e perceber que o cachorro estava passando mal, ele levou o animal ao veterinário, que constatou a ingestão da droga. Segundo a polícia, a profissional que atendeu o cachorrinho já foi ouvida. Ela disse aos investigadores que fez uma manobra de desintoxicação no animal, que ainda é filhote. De acordo com a especialista, ele correu risco de morte.

Além de tomar os depoimentos, os agentes encaminharam o cachorro para fazer exames. O delegado responsável pela investigação, Wellington Vieira, aguarda o laudo da perícia.