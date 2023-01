Sucesso em 1985, música ganhou nova versão e faz parte do projeto comemorativo às 4 décadas da banda

Que Roupa Nova é bom e todo mundo gosta, isso não é novidade, mas o que falar de uma das maiores bandas do mundo e referência no cenário musical há quase 43 anos? Nesta sexta-feira (27), Cleberson Horsth, Fábio Nestares, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Serginho Herval disponibilizam nas principais plataformas de música e no YouTube, o primeiro single do DVD 40 anos.

“Corações Psicodélicos” foi single escolhido para ser carro chefe do projeto e traz a doce participação do duo ANAVITÓRIA, que deram mais leveza à canção que foi sucesso na voz da banda em 1985 e é uma composição de Lobão, Bernardo Vilhena e Julio Barroso. (Ouça aqui)

E tem mais novidade para os fãs que aguardam ansiosamente por esse lançamento. O vídeo de “Corações Psicodélicos” está disponível em duas versões no YouTube oficial da banda, a versão comum (assista aqui) e uma versão em Dolby Atmos, uma tecnologia de som especial que garante uma experiência única e imersiva com som de cinema. (Assista aqui)

“Corações Psicodélicos fez parte do disco de 1985 que tinha também Dona, Seguindo No Trem Azul, Show de Rock’n Roll e foi um grande sucesso, ganhamos disco duplo de platina com ele. Essa música é um rock do Lobão que nós fizemos uma versão Bossa Nova com o Paulinho arrasando nos vocais. Para o DVD 40 anos nós trouxemos a suavidade das meninas ANAVITÓRIA, que fizeram uma participação incrível e deixaram a canção ainda mais bonita. ” – Ricardo Feghali

O projeto gravado na Jeunesse Arena com mais de 11 mil pessoas na plateia tem direção geral de Ricardo Feghali com co-direção de Casagrande e ainda traz como convidados Daniel, Tiago Abravanel, Melim e Marcos e Belutti.