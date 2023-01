Primeira faixa do DVD "A Roça no Topo" está disponível nas principais plataformas de música e no YouTube

Formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, Us Agroboy, fenômeno do movimento 'agronejo', se prepara para o lançamento do DVD "A Roça no Topo", gravado no Villa Country, em São Paulo, e que em breve estará disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube com 22 faixas + 1 bônus, entre músicas inéditas e regravações.

Com participações especiais como os padrinhos da dupla Fernando & Sorocaba, Ana Castela, Léo & Raphael, Luan Pereira, Guilherme & Benuto, João Carreiro, DJ Chris no Beat, Xand Avião e MC Mari, o novo projeto traz como carro chefe o single “Eu Minto”, uma composição de Gabriel Vittor, Jota Lennon e Rodolfo Alessi, e a parceria com Ana Castela em uma versão romântica dos artistas da Warner Music conhecidos pelo estilo despojado.

“A Ana é uma grande amiga nossa e importante fugira do movimento agronejo. Hoje é a representante feminina que encabeça o nosso cenário. Estamos muito animados com o lançamento de Eu Minto e em poder mostrar outra face d’Us Agroboy. O pau vai torar minha gente.” – Jota Lennon

Em "Eu Minto", os artistas cantam a história de uma possível recaída entre um casal recém separado - "Eu não vou negar o que tá no meu coração / E o meu coração só tá pedindo por você / Se a gente se encontrar, eu sei que vai dar bom / O meu medo é o que depois pode acontecer". O single já está disponível nas principais plataformas de áudio (ouça aqui) e no YouTube oficial d’Us Agroboy (assista aqui)

O 'agronejo', como está sendo chamada essa nova vertente do sertanejo, é uma autoafirmação de identidade da vida na roça e do agronegócio, que vem ganhando jovens representantes na música. Uma forte característica deste “novo” som é a mistura do sertanejo com o funk e a música eletrônica, trazendo modernidade ao segmento, além da inclusão de elementos do trap, estilo musical que faz parte do dia a dia de Jota e Gabriel e que ambos fazem questão de enaltecer e citar o conceito hip-roça.

"O agronejo veio para ficar! Assim como o sertanejo, o piseiro, e tantos outros gêneros do interior, o agronejo trouxe um ponto de vista diferente de quem mora na roça. Nós queremos que a nossa cultura chegue em outros espaços e sabemos que temos essa potência. Esse primeiro single chega para mostrar um pouco do que vamos trazer neste DVD recheado de histórias e participações incríveis". – Gabriel

Quando o assunto é o alcance nas redes, Us Agroboy mostram que não estão para brincadeira. Atualmente são mais de 75 milhões de visualizações e 180 mil inscritos no YouTube oficial dos artistas. No streaming, Jota e Gabriel reúnem mais de 2 milhões de ouvintes mensais e nas redes sociais mais de meio milhão de seguidores.