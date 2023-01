O cantor conseguiu recuperar a conta na rede social e registrou um boletim de ocorrência contra o invasor

Os fãs de Luan Santana depararam com uma situação inusitada na madrugada desta sexta-feira (27). Fotos do ator pornô Kid Bengala foram publicadas no perfil do cantor no Twitter, por um hacker, e causaram espanto.

O invasor conseguiu entrar no perfil do sertanejo e publicou uma mensagem de boa-noite junto de uma foto do ator de filmes adultos. Depois, o próprio hakcer explicou que a conta havia sido violada, mas disse que não havia mudado nenhuma senha e logo o sertanejo já estaria de volta à rede social.

Após ter recuperado o perfil, a equipe de Luan Santana emitiu um comunicado sobre o assunto. "Na madrugada do dia 27/01, o cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter invadida. Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe", diz a nota.

"A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia de Crimes Virtuais do estado de São Paulo", conclui.