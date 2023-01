Nos Ensaios da Anitta, a cantora optou por um visual de cangaceira e ainda aproveitou para fazer referência à frase de Fred Nicácio: "você tem sangue de Maria Bonita".

A cantora Anitta se vestiu de cangaceira, uma homenagem à Maria Bonita, na primeira edição pernambucana dos Ensaios da Anitta, que aconteceu neste sábado (28), na Arena de Pernambuco. O tema que a artista escolheu para o Carnaval de 2023 é “Guerreiras”, para poder homenagear e reconhecer o protagonismo de diversas mulheres, reais ou fictícias.

Até o momento, Anitta já se vestiu de Maria Bonita, em Recife, Barbarella, em Brasília, Anita Garibaldi, em São Paulo, Valentina Tereshkova, em Florianópolis, Marietta Baderna, no Rio de Janeiro e Tieta, em Salvador. A cantora aproveitou o visual para fazer uma referência à frase que o participante do BBB Fred Nicácio disse para a ex-sister Marília Miranda.

No reality, Fred consolava a amiga quando afirmou “você tem sangue de Maria Bonita, você é mulher empoderada”.

No Instagram, a cantora usou a frase para legendar a foto do visual escolhido para o show e foi muito elogiada por fãs e amigos, com comentários como “linda”, “perfeita” e “belíssima”.

Os Ensaios da Anitta em Recife tiveram a participação de Luísa Sonza, Nattan, Priscila Senna e Juliette, além da presença de celebridades como Carlinhos Maia. Os convidados cantaram versões de músicas próprias, de outros artistas e da Anitta.

Desde o início dos Ensaios, que aconteceu no dia 7 de janeiro com o show em Salvador, a diva pop tem recebido críticas devido aos looks escolhidos. Muitas pessoas apontam que ela sexualiza demais figuras femininas históricas, mas, para a cantora, ela apenas faz uma releitura da personagem escolhida.

Os Ensaios da Anitta vão até o dia 12 de fevereiro, com o último show em Curitiba. Antes disso, Anitta vai fazer dois shows extra: um no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro, e um em São Paulo, no dia 11 de fevereiro. O Bloco da Anitta acontece nos dias 17 e 25 de fevereiro, em Salvador e no Rio de Janeiro, respectivamente.