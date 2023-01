Na noite de sexta-feira (26), a modelo e Musa do Brasil, Suzana Simonet, com um look dourado cravejado em pedraria, brilhou durante o primeiro ensaio técnico como destaque de chão da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi.

Em seu segundo ano consecutivo no carnaval paulista, a beldade que já foi eleita Musa do Brasil, mostrou muito samba no pé e disse estar preparada para o desfile oficial: “É uma responsabilidade muito grande vir desfilando no chão. Ano passado estava no carro, mas sentir a pista é muito mais emocionante!”, disse após o desfile.

A musa não quis revelar detalhes da fantasia que usará no desfile, mas deixou uma pista: “Ainda não posso revelar, mas garanto que será minúscula e ousada, como os malandros que nosso enredo canta!”, disse aos risos.

No carnaval de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi será a 2ª escola a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem ao sambista Bezerra da Silva, com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo de autoria dos compositores: Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, sendo este último o intérprete oficial da escola.