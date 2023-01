Tatá Werneck fez uma piada sobre a baixa audiência e orçamento da RedeTV!, em 2020, e a emissora ainda briga por indenização

Tatá Werneck e RedeTV! seguem brigando judicialmente por uma piada feita pela humorista em 2020 durante o Prêmio Multishow. Na época, a famosa brincou que o valor de seu vestido “tinha o orçamento da programação inteira da emissora”. A zombaria pública não agradou os donos do canal, que pedem indenização de R$ 50 mil da apresentadora.

Tatá chegou a ter uma vitória na ação, após a juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro negar os pedidos da RedeTV! e considerar que a brincadeira não era suficiente para ofender ou desrespeitar a emissora.

Detalhes do processo divulgados pela coluna de Fábia Oliveira mostram que a defesa do canal entrou com recurso, e argumenta que a decisão teria deixado de analisar provas essenciais, como o contexto em que a fala da apresentadora foi pronunciada, além de ignorar fatos de que a piada da artista acarretou em uma intensa repercussão negativa para a RedeTV!.

Contrarrazão de Tatá Werneck

A defesa de Tatá Werneck, então, deu sua resposta ao recurso da emissora, chamada juridicamente de contrarrazão. Os advogados da artista resgataram uma matéria do site Uol, no qual teria sido noticiado que um programa erótico da Band “teve mais audiência que quase toda a programação da RedeTV!”, e questionaram se o canal também pretendia processar o portal de notícias.

Para os defensores da comediante, a piada feita pela apresentadora do Lady Night apenas reflete a história da emissora. Além disso, ao contrário do que que se fala, estaria comprovado nos autos que a brincadeira da comediante não acarretou nenhum prejuízo para a TV. Eles ainda pedem que os embargos de declaração da RedeTV! sejam rejeitados.