O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a penhora dos bens de uma mansão do cantor Rick, que faz dupla sertaneja com Renner. Segundo apurado pelo Terra, o imóvel está localizado na cidade de Itu, no interior de SP, e a decisão judicial ocorre devido ao não pagamento de uma dívida de R$ 639.194,78.

De acordo com a decisão do juiz Misael dos Reis Fagundes, um oficial de Justiça irá comparecer no imóvel do artista para avaliar os pertences da casa, que poderão ser leiloados. O cantor poderá recorrer da determinação, publicada em 11 de janeiro.

Segundo a decisão que o Terra acesso, o cantor Giovani, que faz dupla com Gian, também é citado neste processo, pois a dívida é resultado de um empréstimo que Rick fez junto com o artista.

Em 2020, o cantor Rick chegou a colocar à venda sua mansão em Itu por intermédio do corretor de imóveis de luxo, Kleverson Passos, conforme divulgado pela 'Quem' naquele ano. O valor do imóvel é R$ 11,9 milhões. A residência tem 1,2 mil metros quadrados de área construída, com nove suítes, cinco salas, sala de jantar, lavabo, cozinha, sala de massagem e salão de beleza.

Além disso, também háespaço gourmet com churrasqueira, adega, pomar com árvores frutíferas, piscina, sauna, quadra esportiva, academia e 14 vagas de garagem. O condomínio é R$ 2,4 mil reais e o IPTU anual R$ 8 mil.