Executivos do serviço de streaming da emissora se questionaram como perderam a chance de fazer a produção

Uma reunião em tom mais, digamos, acalorado entre os executivos da Globo rolou nos últimos dias devido ao sucesso estrondoso que a série Todo Dia a Mesma Noite, produção da Netflix que dramatiza o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em janeiro de 2013.

O principal questionamento feito foi sobre as grandes produções que a emissora tem deixado escapar para serviços de streaming concorrentes do Globoplay. A avaliação feita pela alta cúpula é que este tipo de conteúdo caberia perfeitamente em sua plataforma e poderia ter sido executado dentro dos Estúdios Globo.

Outra série que foi apontada como uma "triste perda para a concorrência" foi o documentário Pacto Brutal, que desnuda todos os detalhes do assassinato de Daniela Perez, filha de Gloria Perez, autora de novelas da casa há mais de três décadas.

A série foi um fenômeno de audiência na HBO Max, serviço de streaming para onde debandou uma vasta lista de talentos da Globo, entre executivos, autores, atores e profissionais da área criativa.

Na tentativa de ofuscar o lançamento da Netflix com sua série sobre a tragédia na casa noturna do Rio Grande do Sul, o Globoplay estreou na mesma data o documentário Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria, que tem sido ofuscado pela produção do streaming concorrente.

Todo Dia a Mesma Noite é inspirada no livro homônimo de Daniela Arbex, lançado em 2018. A série, feita inicialmente com a aprovação dos familiares das vítimas, tem irritado os parentes, que não gostaram da dramatização feita em cima da tragédia das pessoas que foram mortas no incêndio.