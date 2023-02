Passando por um péssimo momento de audiência e tendo que enterrar a nova temporada de "Power Couple" por falta de patrocinadores, a Record decidiu criar um novo reality show. Em "A Grande Conquista", o canal irá misturar vários formatos de programas já vistos anteriormente na TV. O programa - de 75 episódios - terá elementos de "BBB", "Ilha Record" e até "A Casa" (que teve um edição em 2017).

Nesse momento, o canal procura desesperadamente por um nome de peso para apresentar o programa. A tendência é que seja alguém novo. Adriane Galisteu não é uma opção e deverá ficar focada só em "A Fazenda". Mariana Rios, infelizmente, não foi bem avaliada pelo seu trabalho em "Ilha Record" e já foi dispensada pela emissora.

Assim como em "A Fazenda", o principal foco será a convivência entre subcelebridades. E a novidade é que também haverá inscrições para anônimos que queiram participar da atração. O formato foi criado na própria Record TV e o projeto é chamado de "super-reality" dentro da empresa.

A ideia inicial é que 15 celebridades disputem vagas na competição por meio de sua popularidade nas redes sociais. Os dez mais votados seguem para uma mansão. Os outros cinco partem para uma casa de quatro cômodos, que vai abrigar 65 pessoas desconhecidas.

Os menos votados vão dividir o espaço com anônimos e todos irão disputar a preferência do público. Os cinco mais votados, entre todos os participantes do "exílio", serão levados para a mansão. A partir daí, o jogo acelera com muitas provas e adversidades, até que se chegue ao grande vencedor.

Até o momento, "A Grande Conquista" estreia em maio e a Record procura patrocinadores para o programa.

A emissora não vive uma boa fase em seus programas. A caótica "Fazenda 14" marcou apenas 7,3 pontos na Grande São Paulo, seu pior desempenho da história. Já o "Power Couple" minguou 5 pontos de audiência e deu um enorme prejuízo financeiro. Para completar, a "Ilha" passou totalmente desaparecida pelos telespectadores e marcou apenas 3 pontos de audiência, um resultado extremamente pífio para a emissora de Edir Macedo.