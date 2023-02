Sporh, sócio da Kiss, havia sido condenado a 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Hoffmann, também sócio da casa noturna, tinha sido condenado a pena de 19 anos e seis meses de prisão. Vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Santos foi sentenciado a 18 anos, mesma pena de Leão, produtor de palco da banda.

Confira a nota do MP na íntegra

"O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o interesse público e a realidade dos fatos envolvendo um caso ainda sub júdice, vem a público manifestar-se sobre a série intitulada 'Todo dia a mesma noite', produzida e veiculada pela empresa Netflix.