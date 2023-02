A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, irá promover o ‘Carnaval 2023’ em três pontos da cidade, na Praça da Mandioca, Praça 8 de abril e no Calçadão Ricardo Franco.

No total, serão seis dias de muita festa com uma ampla programação para adultos, crianças e, até mesmo, para os cãezinhos. A ‘Folia de Momo’ será realizada nos dias 12, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro.

No primeiro dia de festividades, 12 de fevereiro, o ‘esquenta’ será na Praça 8 de Abril. Lá, os foliões poderão levar os seus bichinhos fantasiados e haverá premiação ao figurino mais criativo.

A programação incluirá ainda um desfile dos bichinhos e muitas marchinhas de carnaval com a banda Canoa de Prata. A criançada poderá se divertir com apresentações Patrulha Canina (Tia Hanna). Haverá ainda a participação de Charanga do Mestre Cachaço, uma iniciativa que reúne artistas cuiabanos que exaltam a música popular brasileira.

“A Prefeitura de Cuiabá tem por objetivo promover a cultura, o esporte e o lazer onde o povo está. Temos alguns locais que são simbólicos para as nossas festas culturais. Nesse ano, projetamos as atividades valorizando o Centro Histórico de Cuiabá. Nós teremos o tradicional Carnaval da Mandioca e ainda o Carnaval do Circuito Histórico, no Calçadão da Ricardo Franco e na Praça 8 de Abril. Teremos ainda o “Blocão”, que vai reunir protetores da causa animal e seus bichinhos. Teremos ainda um festival de marchinhas. Já a Praça 8 de Abril vai ser decorada para a folia cuiabana 2023”, explicou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Conforme o secretário, os eventos irão atrair turistas e fortalecer a economia local em distintos segmentos.

“Teremos eventos com segurança, conforto e muitas atrações, contemplando a multiplicidade dos ritmos cuiabanos, atendendo aos grupos infantis, de jovens, adultos e terceira idade. Vamos atrair e fidelizar turistas regionais, nacionais e internacionais para o circuito carnavalesco cuiabano”, concluiu ele.

Confira a programação:

Praça 8 de Abril: Esquenta e ‘Blocão” – 12/02 (Domingo) – início às 17h término às 21h30

Patrulha Canina – Tia Hanna

Charanga do mestre Cachaço

Marchinhas

Banda Canoa de Prata

Praça da Mandioca 17/02 (sexta-feira) – 17h às 3h

DJ

Banda Feijão Com Osso

Banda Sedusamba

Premiação Melhor Fantasia – Categoria Adulto

Bloco Bateria Show

Banda Saca Rolha

Calçadão da Ricardo Franco de 18 a 21 de fevereiro – 18h às 1h

Bandas autorais de Pop/Rock

Praça 8 de Abril – 18 de fevereiro – 17h às 3h

Tia Hanna

Banda Signos

Mestre Cachaço

Dj

Bloco de bateria show

Praça 8 de Abril – 19 de fevereiro – 17h às 03h

Tia Hanna

Bola de Ouro

Premiação de melhor fantasia – categoria infantil

Dj

Banda Signos

Mestre Cachaço

Praça 8 de Abril – 20 de fevereiro 17h às 3h

Tia Hanna

Banda Signos

DJ

Mestre Cachaço

Praça 8 de Abril – 21 de fevereiro – das 17h às 3h

Tia Hanna

Banda Signos

Dj Mestre Cachaço