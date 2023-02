Um show no bar Brisa Del Mar, na cidade de Tibau, Rio Grande do Norte, precisou ser interrompido por um motivo inusitado. Um peido tomou conta do ambiente e deixou todos desconcertados, principalmente a cantora. O caso foi registrado no sábado passado, 28 de janeiro.

Vídeos do incidente foram publicados nas redes sociais e indicam que o fedor foi tremendo. A cantora Renata Falcão aparece tampando o nariz enquanto canta e parte do público faz o mesmo, enquanto outras pessoas cobrem o rosto com uma blusa para resistir ao 'futum'.

"Igual a esse, eu nunca senti. E outra coisa, um peido que vem daqui até o final da festa. Ave Maria", brincou a cantora.

Uma mulher até tenta aliviar o cheiro com um odorizador de ambientes, mas não dá certo.

"Agora ficou uma pessoa 'cagando' debaixo de um pé de laranjeira", diz Renata.

Apesar do cheiro desagradável, não houve vítimas no incidente.