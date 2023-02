A artista, de 23 anos, disputava o prêmio na categoria Melhor Artista Revelação, na qual a funkeira também concorria

A artista Samara Joy, de 23 anos, ganhou o título de Melhor Artista Revelação no Grammy 2023 e acabou desbancando Anitta, que disputava a mesma categoria. Inconformados com o resultado, alguns brasileiros foram até o perfil da cantora americana para xingá-la, sob o argumento de que teria "roubado" o prêmio de Anitta.

As críticas foram feitas justamente no post no qual a jovem aparecia superfeliz e emocionada por receber o prêmio. "Ei, você sabe que esse prêmio era da @anitta, né?", disse um. "Quem é você, mona? Devolve o prêmio da Anitta!", escreveu outro. "Não merecia", afirmou um terceiro. "Roubou", comentou outro. "Anitta é mundial, você não é", criticou mais um.

Apesar de alguns comentários negativos, outros brasileiros defenderam Samara e a parabenizaram por sua conquista. "Parabéns, Samara! Tua voz é linda", disse uma. "Diva", elogiou outro. "Gente, vão atacar o perfil do Grammy. A menina não tem nada a ver, ela ficou tão surpresa quanto a gente!", comentou mais um.